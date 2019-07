Horst Seehofer beim informellen Treffen der EU-Innenminister.

Quelle: Jussi Nukari/Lehtikuva/AP/dpa

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) ist skeptisch, ob es bei den Bemühungen um eine Übergangsregelung zur Verteilung von geretteten Migranten zu einer schnellen Einigung kommt. "Ich kann nicht versprechen, dass es heute schon gelingt", sagte er am Rande eines EU-Treffens in Helsinki.



Es habe bereits sehr intensive Gespräche gegeben. Ob sie abgeschlossen werden können, werde sich erst nach weiteren Diskussionen zeigen. So solle unter anderem erneut mit Malta und Italien gesprochen werden.