Die emissionsfreie Rennjacht "Malizia". Archivbild

Quelle: Andreas Lindlahr/Team Malizia/dpa

Die große Reise über den Atlantik beginnt: Die Klimaaktivistin Greta Thunberg bricht heute Nachmittag von Großbritannien aus per Hochseejacht in Richtung New York auf. Die beiden Profisegler Boris Herrmann und Pierre Casiraghi wollen die 16 Jahre alte Schwedin mit der Rennjacht "Malizia" über den Großen Teich bringen.



An Bord befinden sich auch Thunbergs Vater Svante und ein Filmemacher, der eine Dokumentation über die Tour plant. Die Reise in die USA dürfte rund zwei Wochen dauern.