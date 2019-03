Möring: Ich glaube, dass es generell einen Trend gibt zum Selbstmachen und zum Do-it-yourself, zur Bastel-Ästhetik. Und dass sich das dann in den Computerspielen niederschlägt, weil die eben genau so ein Teil unserer Kultur sind, wie andere Praktiken auch, ist dann eigentlich nur konsequent. Es gibt auch so einen Trend in Richtung Authentizität: das Authentische, das Echte. Gerade in so einer hochgradig medialisierten Welt oder mediatisierten Welt, in der wir uns bewegen, wo alles nur noch gemacht scheint und alles nur noch künstlich hergestellt ist, wo man selbst den Nachrichten manchmal nicht mehr trauen kann, ob die jetzt echt sind oder nicht, glaube ich, gibt es auch einen großen Wunsch danach, etwas Echtes zu haben, etwas was anfassbar ist, etwas was real ist.