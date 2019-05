Feldhamster erkundet sein neues Umfeld in der Wildnis. Archivbild

Quelle: Jonas Haubrich/LANUV NRW/dpa

Sie konnten gleich in angelegte Baue mit Stroh und Futter huschen: 128 Feldhamster aus einer Nachzucht sind im rheinischen Pulheim ausgewildert worden. Dabei handelt es sich um eine Rettungsaktion für das bedrohte Tier.



Die kleinen Nager sollen eine stabile Population entwickeln und mit ihrem Nachwuchs neue Flächen besiedeln, teilte das Landesumweltamt mit. Der Feldhamster zählt nach Angaben des Bundesamtes für Naturschutz zu den am stärksten bedrohten Säugetierarten in Deutschland.