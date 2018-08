Die verschiedenen Phasen einer totalen Mondfinsternis. Archivbild Quelle: Sven Hoppe/dpa

Roter Mond und roter Mars: Ein extrem seltenes astronomisches Ereignis können die Menschen in Deutschland am Freitag bei halbwegs klarer Sicht am Abendhimmel beobachten.



Vor allem im Südosten und Osten erschwerten Wolken den Blick auf das Schauspiel, an einigen Orten seien Starkregen und Gewitter möglich. Der Mond tritt um 19.13 Uhr in den Halbschatten der Erde, um 20.24 Uhr in den Kernschatten. Die Phase der Finsternis beginnt um 21.30 Uhr, die maximale Verfinsterung ist um 22.22 Uhr.