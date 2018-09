Chinas rote Kaiser haben die Stadt Chongqing als Ausgangspunkt der neuen Handelsroute gewählt. Mit ungefähr 35 Millionen Einwohnern, nahezu so viele wie Peking und Shanghai zusammen, ist Chongqing das größte Ballungszentrum Chinas.



Chongqing ist durch Schwerindustrie groß geworden. Aber in den letzten Jahren hat die Megastadt alle Kräfte auf die Elektronikindustrie gesetzt: Sämtliche Acer-Notebooks, die in Deutschland und Frankreich verkauft werden, stammen aus den Fabriken Chongqings. Und Acer ist nur ein Beispiel von vielen.