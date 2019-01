Mönch Kirinde Karunasara: Nur Hunde, kaum Gläubige beim Tempel.

Quelle: ZDF

Über Schwierigkeiten spricht auch Kirinde Karunasara. Er ist Mönch in einem kleinen Tempel, dessen Mauern unmittelbar an den Hafen grenzen. Er ist seit acht Jahren hier und hat die Veränderungen miterlebt. "Ziel von Entwicklungsprojekten muss sein, dass die Menschen davon profitieren werden. Aber der Hafen hat hier niemandem etwas gebracht. Die Chinesen haben investiert, um kräftig Profite zu machen, die in ihr eigenes Land zurückfließen."



Ärgerlich stampft er mit dem Fuß auf und verschreckt die Hunde, die träge in der Mittagshitze in dem sonst menschenleeren Tempel dösen. Gläubige kommen kaum noch, nachdem die meisten Familien wegziehen mussten. Viele Verlierer, viel Resignation. Erfolg sieht anders aus.