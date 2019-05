Altmaier sieht jetzt China in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass deutsche Unternehmen künftig leichter investieren können. Es gehe um eine glaubhafte Umsetzung, sagte der CDU-Politiker vor dem Abflug aus Peking. Er will im Juni mit einer Unternehmerdelegation erneut nach China reisen. Obwohl Deutschland dem Projekt "Neue Seidenstraße" skeptisch gegenüber steht, hatte Altmaier an dem zweiten Treffen zu dem Infrastrukturvorhaben teilgenommen.