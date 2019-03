Verkehrspolitik sollte Seilbahnen ernst nehmen, nicht als Alleskönner, aber als ein relevantes Mittel, um endlich aus dem Stauland Deutschland ein vernünftiges öffentliches Verkehrsland zu machen. Heiner Monheim, Verkehrsexperte

Hohe Feinstaubkonzentration in der Innenstadt, dazu wenig ambitionierte Klimaschutzmaßnahmen im Verkehrssektor – der Ausbau von urbanen Seilbahnen könnte beiden Problemen entgegen wirken. "Verkehrspolitik sollte Seilbahnen ernst nehmen, nicht als Alleskönner, aber als ein relevantes Mittel, um endlich aus dem Stauland Deutschland ein vernünftiges öffentliches Verkehrsland zu machen", sagt der anerkannte Raumplaner und Seilbahn-Experte Prof. Heiner Monheim.



Bayern will den Kampf gegen den drohenden Verkehrsinfarkt sowie die schlechte Stadtluft gewinnen. In München stehen die Autofahrer 140 Stunden pro Jahr im Stau. Stress, Zeitverschwendung und Abgase – das alles will Münchens Oberbürgermeisters Dieter Reiter nicht länger hinnehmen und fordert daher den Bau einer Seilbahn am Stau-Hotspot Frankfurter Ring. Im Jahr 2023 soll sie fertiggestellt sein. Die Erwartungen sind groß: "Derzeit schauen in Deutschland ganz viele Städte nach München, ob und wie wir das hinkriegen, weil es natürlich Einwände gibt, von Bürgerinnen und Bürgern, die sagen: Ich mag das nicht, dass da eine Gondel an meinem Fenster vorbei fährt", sagt Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD).