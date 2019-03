Die einzige Möglichkeit auszuweichen, wenn der Platz zu eng wird, ist nicht unter die Erde, sondern in die Luft, in die Plus-Eins-Etage. Heiner Monheim, Verkehrsplaner

Südamerika ist der Hot Spot der urbanen Seilbahnen. Sie ergänzen den öffentlichen Nahverkehr. Die Bahnen sind in Bau und Unterhaltung vergleichsweise preisgünstig und überwinden große Höhenunterschiede sowie bauliche Hindernisse. Zudem benötigen urbane Seilbahnen kaum Platz auf dem Boden. Bereits 2004 ging im kolumbianischen Medellin die erste große Seilbahn in Betrieb, um das Armenviertel an das Stadtzentrum anzubinden.



In Boliviens Metropole La Paz entsteht derzeit das größte städtische Seilbahnnetz der Welt. Es ist ein Projekt der Superlative. Die Straßen in der zwei Millionen Stadt sind viel zu schmal und können das Aufkommen unzähliger Autos sowie Busse nicht mehr bewältigen. Das Seilbahnprojekt Teleférico bietet somit eine enorme Entlastung des Verkehrs. Inzwischen verbinden insgesamt zehn Linien La Paz im Talkessel und El Alto auf 4.100 Metern Höhe. Das Netz ist 33 Kilometer lang. Täglich nutzen bis zu 300.000 Menschen die Gondeln. Die Fahrgäste sind glücklich und zufrieden mit ihrer Luftbahn: "Die Verkehrsprobleme interessieren uns nicht mehr. Wir müssen von einer Seite der Stadt zur anderen kommen, etwas erledigen oder zur Arbeit fahren. Wir möchten pünktlich sein, also nehmen wird die Seilbahn."