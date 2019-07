Die Kolumbianer werden aus Venzuela abgeschoben.

Quelle: Ferley Ospina/AP/dpa

Venezuela hat dutzende Kolumbianer in ihre Heimat abgeschoben, die seit zweieinhalb Jahren wegen eines angeblichen Umsturzversuchs festgehalten worden waren. Die 58 Männer und eine Frau wurden per Flugzeug zur kolumbianischen Grenze gebracht und überquerten anschließend die Grenze. In Cucuta wurden sie von kolumbianischen Beamten empfangen.



Die Kolumbianer waren im September 2016 festgenommen worden. Ihnen wurde vorgeworfen, einen Umsturz gegen Staatspräsident Maduro geplant zu haben.