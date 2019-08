Schneider radelt für die deutsch-englische Freundschaft.

Quelle: Harald Tittel/dpa

In Trier geht ein britischer Polizist als Ehren-Bobby "auf Streife". Seit 25 Jahren ist Johannes Schneider für die Städtepartnerschaft Triers mit der englischen Stadt Gloucester unterwegs. Das Größte: Zum Jubiläum hat der gebürtige Eifeler Glückwunschschreiben von der britischen Königin Elizabeth II. und von Prinz Charles bekommen. "Das war schon toll", so Schneider.



Regelmäßig schlüpft der 56-Jährige in seine Uniform aus viktorianischer Zeit. Er verteilt Prospekte und tauscht sich mit Passanten aus.