2017 war in Spanien das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1965. Die Temperaturen hätten 0,2 Grad über den Werten gelegen, die 2011, 2014 und 2015 gemessen wurden - den bis dahin heißesten Jahren, teilte der staatliche Wetterdienst Aemet mit.



Auch sei 2017 ein extrem trockenes Jahr gewesen. "Es scheint, dass wir beginnen, den Klimawandel zu spüren", schrieb Aemet. Von den zehn heißesten Jahren in Spanien seit 1965 waren fünf davon in den Jahren seit 2011.