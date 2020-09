Anis Amri fuhr mit dem Lkw auf einen Weihnachtsmarkt. Archivbild

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Die Sicherheitsbehörden in Deutschland haben laut BKA-Chef Holger Münch seit dem Anschlag auf den Breitscheidplatz in Berlin sieben Anschläge verhindert.



Heute könnten Mängel im ausländerrechtlichen Verfahren sowie bei der Beobachtung und Strafverfolgung des späteren Attentäters Anis Amri so nicht mehr passieren, sagte er der "Rheinischen Post". 2016 gab es Hinweise auf einen bewaffneten Anschlag durch Amri. Dieser Verdacht habe sich aber nicht erhärtet. Heute würde dennoch auch die Person Amri in den Fokus rücken.