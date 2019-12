Bei dem Anschlag in Berlin starben 2016 zwölf Menschen. Archivbild

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Seit dem Terroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz vor drei Jahren haben die deutschen Behörden nach Angaben des Bundeskriminalamtes (BKA) neun islamistisch motivierte Anschläge in Deutschland verhindert. Das teilte das BKA der "Welt am Sonntag" mit. Konkretere Angaben machte das BKA nicht.



Allein im November 2019 seien zwei Anschläge abgewendet worden. In Offenbach war ein mutmaßlicher Islamist wegen möglicher Anschlagspläne und in Berlin ein Syrer wegen des Verdachts auf den Bau einer Bombe festgenommen worden.