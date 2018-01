Ein typisches Schneeballsystem: Nach und nach sammelten sich faule Kredite an, welche die Banken dann gern in neuartigen Wertpapieren zusammenfassten und als Anteile verkauften. Die Anleger wussten nicht, dass in ihren Wertpapieren überwiegend ausfallgefährdete Kreditverbriefungen schlummerten. Die Zeitbombe, wenn es je eine gab, ging 2008 endlich hoch, und spektakulär riss sie Großbanken in den Orkus - die traditionsreiche Lehman Brothers in New York nur die bekannteste. Die Welle um den Globus setzte ein, traf in Deutschland vernichtend die Hypo Real Estate, zahlreiche andere konnten mühsam gerettet werden - und die Folgen spürt man bis heute.