Verschärftes Dieselfahrverbot in Stuttgart.

Quelle: Marijan Murat/dpa

Das Fahrverbot für Dieselautos ist zum Jahreswechsel in Stuttgart ausgeweitet worden. Auch Autos mit der Euronorm 5 dürfen nun nicht mehr auf vier großen Ein- und Ausfallstraßen rollen. Zudem sei entsprechend der gerichtlichen Vorgaben eine Fortschreibung des Luftreinhalteplans Stuttgart auf den Weg gebracht worden, teilte das Umweltministerium mit.



Darin sei vorsichtshalber ein Fahrverbot für Euro-5-Diesel vom 1. Juli an in einer verkleinerten Umweltzone vorgesehen.