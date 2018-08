In Japan wurden sechs Mitglieder der «Aum»-Sekte hingerichtet. Quelle: Shinji Kita/Kyodo News/dpa

In Japan sind nach Medienberichten sechs weitere Mitglieder der "Aum"-Sekte hingerichtet worden. Die Männer seien gehängt worden, berichteten der Sender NHK und die Agentur Kyodo. Eine offizielle Stellungnahme gab es zunächst nicht. Justizministerin Yoko Kamikawa soll sich im Verlauf des Tages äußern.



Damit seien alle 13 Mitglieder der Endzeitsekte "Aum Shinrikyo", die vor 23 Jahren mit einem Giftgasanschlag in der U-Bahn in Tokio für Angst und Schrecken gesorgt hatte, hingerichtet worden.