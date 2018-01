Marion Tekolf und Oliver Hohengarten verdienen nicht gut, aber gerade so genug, um Steuern und Versicherungen zahlen zu können. Aber es gibt auch Deutschlehrer, denen es da anders geht. Die sich noch weniger wertgeschätzt fühlen. Die meisten Deutschlehrer arbeiten in Volkshochschulen oder bei privaten Trägern. Auch die Caritas oder die AWO bieten Deutschkurse an. Wer nicht festangestellt ist, also zum Beispiel an einer staatlichen Schule, der gilt als selbstständig und muss deshalb alle Sozialabgaben selbst zahlen. Nur bei Integrationskursen ist ein Mindesthonorar von 35 Euro pro Stunde festgelegt, in anderen Kursen sind die Löhne geringer. Artur Sieg, Sprecher des Bündnisses von Lehrkräften, die Deutsch als Zweit- und Fremdsprache unterrichten, sagt: "Deshalb muss man etwa 50 Prozent vom Bruttolohn abziehen." Ein durchschnittlicher Netto-Lohn eines Deutschlehrers, der in Vollzeit arbeitet, liege laut Sieg bei etwa 1.300 Euro.