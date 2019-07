Bisher hätten die Sicherheitsingenieure auf die eingesetzte Software und deren Sicherheitslevel sowie allenfalls noch auf mögliche Sicherheitslücken in den Übertragungswegen geschaut, berichtet Ilijana Vavan. Den neuen Ansatz beschreibt sie so: "Jetzt müssen sie genau analysieren, welche Daten woher kommen, wohin gesendet werden und welche Sicherheitsrisiken in diesen Daten liegen."