Wir werden den Fortschritt nicht aufhalten können. Mario Herger, Berater aus dem Silicon Valley

Im Seminarraum in Gera macht sich schnell Ernüchterung breit. "Ich seh' für unsere ganze Branche komplett dunkelschwarz", stöhnt Robin Dukowski von DEE's Fahrschule in Lünen. "Aber wir werden den Fortschritt nicht aufhalten können." Der Coach aus dem Silicon Valley empfiehlt den Fahrlehrern, das Neue als Chance anzunehmen, zu überlegen: Wenn mein Produkt bisher der Führerscheinprüfling war, was kann es in Zukunft sein? "Vielleicht könnten wir den Menschen die neuen autonomen Autos erklären?", schlägt einer vor. Herger winkt ab, das sei "eine Idee mit nur sehr kurzer Haltbarkeitszeit: Die neuen Roboter-Taxi-Flotten werden selbsterklärend sein." Man ruft sie per App, man bezahlt sie per App, fertig. "Aber vielleicht werden Sie dann Mobilitätsmanager sein und Leuten, die von A nach B wollen und kein eigenes Auto mehr besitzen, Mobilität verkaufen."