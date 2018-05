Polizisten patrouillieren in New York. Quelle: Seth Wenig/AP/dpa

Nach dem versuchten Terroranschlag in der Nähe des New Yorker Times Square mit vier Verletzten ist der Täter angeklagt worden. Dem 27-Jährigen werde illegaler Waffenbesitz, Terrorverdacht und terroristische Bedrohung vorgeworfen, teilte die New Yorker Polizei mit.



Wie aus Gerichtsunterlagen hervorging, hatte sich der Täter am Morgen der Tat in einer Nachricht auf Facebook an Präsident Donald Trump gewandt. "Trump, Sie sind darin gescheitert, Ihre Nation zu beschützen", hieß es darin.