Nigerianische Soldaten. Archivbild Quelle: Str/EPA/dpa

Drei mutmaßlich islamistische Attentäterinnen haben in Nigeria 18 Menschen getötet. Nach Polizeiangaben sprengten sich die Frauen auf einem belebten Fischmarkt in der Stadt Maiduguri im Nordosten des Landes in die Luft. 22 weitere Menschen wurden verletzt.



Die Polizei geht davon aus, dass die islamistische Terrorgruppe Boko Haram hinter dem Anschlag steckt. Der Bundesstaat Borno und der Nordosten Nigerias sind Rückzugsgebiete der Islamisten und werden häufig von Anschlägen erschüttert.