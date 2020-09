Tunesische Polizisten nahe der US-Botschaft in Tunis.

Quelle: Khaled Nasraoui/dpa

An der US-Botschaft in der tunesischen Hauptstadt Tunis haben offenbar zwei Selbstmordattentäter eine Bombe gezündet. Augenzeugen berichteten lokalen Medien davon, dass sich Attentäter auf einem Motorroller an einer Polizeiwache des Botschaftsgeländes in die Luft gesprengt haben.



Bilder in sozialen Medien zeigten einen beschädigten Wachposten und ein teilweise zerstörtes Polizeifahrzeug. Ob es neben den Attentätern weitere Tote gegeben hat, war noch unklar. Mehrere Polizisten sollen schwer verletzt sein.