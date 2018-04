57 Personen seien an diesem Sonntag verletzt worden, als eine Bombe an einer Ausgabestelle für Personaldokumente explodierte, sagte ein Sprecher des afghanischen Gesundheitsministeriums. Die Opferzahlen könnten weiter zunehmen. In dem Ausgabezentrum können Bürger Ausweise beantragen, die sie für die Teilnahme an Parlaments- und Provinzwahlen im Oktober benötigen.