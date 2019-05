Bauern in Maharaschtra

Quelle: ZDF

Mumbai, Wirtschaftsmetropole und Heimat der großen Filmindustrie Bollywood, ist die Hauptstadt des Bundesstaates Maharaschtra. Doch während in der Stadt die Kassen klingeln, sieht es im ländlichen Hinterland karg aus: Staub und drückende Hitze statt glänzender klimatisierter Wolkenkratzer. Es ist in Indien die Gegend mit der höchsten Zahl von Selbstmorden.



Laute Stimmen klingen durch den leeren, aber blitzblanken Raum des Kinderheimes. Sie singen: "schütze dieses Dorf vor Selbstmorden". Die Kinder üben für morgen. Am nächsten Tag werden sie dieses Lied in einem Dorf unweit ihres Heims vortragen. Sie wollen aufmerksam machen und versuchen, Kinder vor dem Schicksal zu bewahren, das ihnen widerfahren ist: Waisenkind zu werden, weil sich der Vater, und häufig später auch die Mutter, das Leben genommen haben. In allen Fällen waren die Eltern Bauern, überschuldet, verzweifelt, hoffnungslos.