Experten sehen diesen Trend an der Schnittstelle von neuen Technologien, kulturellem Wandel und veränderten Kommunikationsverhalten angesiedelt. "Dabei tritt das gesellschaftliche Leitbild der Selbstoptimierung und der Einzelverantwortung stärker in den Vordergrund", schreiben die Autoren der vor wenigen Tagen von der Schweizer Stiftung für Technologiefolgen-Abschätzung vorgelegten Studie "Quantified Self - Schnittstelle zwischen Lifestyle und Medizin." Der Körper werde als Ergebnis der persönlichen Leistung gesehen und nicht mehr als biologisches Schicksal.



Als Chance heben die Autoren der Studie hervor, dass das Wissen über den Körper die Motivation zu Verhaltensänderunen steigern könne. In der Gesundheitsprävention sehen sie demnach viel Potenzial für QS-Technologien.