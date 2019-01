Und so kamen die Kühe in die Wüste. Die ersten flog Qatar Airways bereits 36 Tage nach Beginn des Embargos ins Land. Die Farm Baladna, was "unser Land" bedeutet, gab es in Ansätzen schon - nur viel kleiner und für die Zucht von Ziegen und Schafen gedacht. Mit dem Embargo wurde auf Milchvieh umgestellt, was immer schon geplant war, sich aber nie gerechnet hätte. Die ersten 4.000 Kühe kamen per Luftfracht, seither auf dem Seeweg. Die meisten der Holsteiner Friesen stammen aus den USA; aus Europa waren nicht so viele zu bekommen.