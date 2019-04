Wolodymyr Selenskyj will Petro Poroschenko ablösen. Archivbild

Quelle: Dan Braun/AP/dpa

Nach dem Sieg des Schauspielers Wolodymyr Selenskyj in der ersten Runde der Präsidentenwahl hat die Wahlkommission in der Ukraine die Stichwahl für den 21. April angesetzt. Antreten wird der 53 Jahre alte Amtsinhaber Petro Poroschenko gegen den 41-jährigen Selenskyj, der bisher in einer Fernsehserie den Präsidenten parodiert.



Nach dem amtlichen Endergebnis kam Selenskyj in der ersten Runde auf 30,24 Prozent der Stimmen, Poroschenko auf 15,95. Beide stehen für einen prowestlichen Kurs.