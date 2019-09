Dass für Wolodymyr Selenskyj bei dem Telefonat am 25. Juli mit dem US-Präsidenten etwas schiefgelaufen sein musste, war ihm spätestens beim Treffen mit Trump in New York bewusst. Vor Journalisten versuchte er zu scherzen, dass es doch besser sei im Fernsehen zu reden als am Telefon. Später ergänzte er, er dachte, dass nur Trumps Worte veröffentlicht würden.