Selfies können tödlich sein. Symbolbild

Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa

Fünfmal so viele Menschen kamen in den vergangenen Jahren bei Selfie-Aufnahmen ums Leben als durch Hai-Angriffe. Die indische Zeitschrift "Journal of Family Medicine and Primary Care" hat recherchiert: Demnach starben zwischen Oktober 2011 und November 2017 weltweit mindestens 259 Menschen bei Selfies. 50 Menschen wurden im selben Zeitraum durch Haie getötet.



Frauen machen im Schnitt mehr Selfies als Männer. Doch die Todesopfer waren zu drei Viertel Männer. Die meisten Toten gab es in Indien.