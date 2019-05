Ein Albino-Panda tappt in eine Fotofalle.

Quelle: XinHua/dpa

In China ist eine seltene Aufnahme von einem Albino-Panda geglückt. Der Riesenpanda mit dem vollständig weißen Fell tappte laut der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua in einem Naturpark in eine Fotofalle. Das Tier hat anders als seine Artgenossen keine schwarzen Flecken auf dem Körper. Zudem sind seine Augen rot.



Die Bilder wurden bereits im April geschossen. Das Tier sei wahrscheinlich ein bis zwei Jahre alt, hieß es. Riesenpandas sind eine der am stärksten gefährdeten Arten der Welt.