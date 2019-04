Sie gilt als die seltenste Schildkröte der Welt - nun steht sie kurz vor dem Aussterben: Am Samstag starb das letzte bekannte weibliche Exemplar der Jangtse-Riesenweichschildkröte in einem chinesischen Zoo. Noch am Tag zuvor scheiterte der letzte Versuch, das etwa 90 Jahre alte Weibchen mit Sperma eines ebenfalls im Zoo lebenden Männchens künstlich zu befruchten.