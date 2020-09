Man solle das Tier unbedingt in Ruhe lassen, sagte Zoodirektor Jochen Reiter. "Das Letzte, was so ein Tier gebrauchen kann, ist Sensationstourismus." Die an der Küste lebende Robbe werde wohl innerhalb weniger Tage zurückwandern. Außerdem gebe es Fische im Fluss. Seehunde seien pfiffig und Süßwasser sei kein Problem für sie.