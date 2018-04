In Sylt wurde ein seltener Schwarzbrauenalbatros gesichtet. Quelle: Horst Habke/Verein Jordsand/dpa

Ein Schwarzbrauenalbatros ist erneut auf Sylt gesichtet worden. "Die riesigen Vögel mit einer Spannweite zwischen 2,00 und 2,50 Metern leben normalerweise nur auf der Südhalbkugel der Erde", sagte Sebastian Conradt vom Vogel- und Naturschutzverein Jordsand.



In den vergangenen Jahren habe sich vermutlich immer wieder derselbe Schwarzbrauenalbatros in den Schutzgebieten des Vereins auf Helgoland und Sylt gezeigt. In ganz Europa dürften sich nur zwei oder drei der Vögel aufhalten, so Conradt.