Freien Blick auf die Sonne vorausgesetzt, wird in unseren Breiten die erste Hälfte des Merkurtransits vom frühen Montagnachmittag bis zum Sonnenuntergang zu sehen sein. Mit kleinen Abweichungen je nach Beobachtungsstandort beginnt er um 13:35 Uhr mitteleuropäischer Zeit, wenn Merkur quasi an den linken Rand der Sonne stößt. In der Folgezeit zieht der kleinste Planet des Sonnensystems als winziger schwarzer Punkt fast exakt über die Mitte der Sonnenscheibe.