Wohnungssuche an einem Schwarzen Brett. Archivbild

Quelle: Daniel Naupold/dpa

Zum Beginn des Wintersemesters am 1. Oktober suchen noch viele Studenten nach einer Bleibe. Auf Basis der ersten Rückmeldungen aus den großen Universitätsstädten müsse man davon ausgehen, dass die Situation ähnlich angespannt sein dürfte wie in den Vorjahren, sagte der Sprecher des Deutschen Studentenwerks (DSW), Stefan Grob.



So stehen etwa in München 12.000 Studenten auf der Warteliste für einen Wohnheimplatz, in Berlin seien es 4.000, in Stuttgart 3.800 und in Heidelberg 1.700.