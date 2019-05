Das gelte auch für zunehmend restriktive Gesetze in anderen Bundesstaaten. Mehrere Bundesstaaten haben bereits schärfere Abtreibungsregelungen beschlossen oder arbeiten daran. So hat Georgia erst in der vergangenen Woche ein Gesetz beschlossen, das unter dem Begriff "Herzschlag-Gesetz" gehandelt wird. Demnach sind Abtreibungen so lange erlaubt, bis der Herzschlag des Fötus hörbar ist. Das Gesetz in Alabama wäre aber das weitestgehende.