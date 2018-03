Das Schulmassaker von Parkland mit 17 Toten hat eine Bewegung junger Aktivisten entstehen lassen, die sich für strengere Waffengesetze in den USA stark machen. Auch in Oregon sind junge Leute aktiv: Schüler einer High School in Lake Oswego, einem Vorort von Portland, nahmen eine 65 Kilometer lange Reise nach Salem auf sich, um am Montag für Waffenkontrolle zu demonstrieren.



Bei dem Massaker an einer High School in Parkland hatte ein 19 Jahre alter Ex-Schüler am Valentinstag 14 Jugendliche und drei Erwachsene erschossen. Nach der Tat entbrannte in den USA erneut eine Debatte über ein schärferes Waffenrecht. Anders als bei Bluttaten im vergangenen Jahr verebbte die Diskussion aber nicht rasch wieder. Das liegt auch an dem Engagement von Überlebenden des Amoklaufes, die mit zahlreichen Auftritten Druck auf Politiker machen.