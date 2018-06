Wenn Ihr nicht an meinen Charakter glaubt, stimmt nicht für mich. Roy Moore

Zur Abstimmung stehen der erzkonservative Ex-Richter Roy Moore und der Demokrat Doug Jones, ein ehemaliger Staatsanwalt. Mehrere Frauen beschuldigen Moore, sie in den 1970er und 1980er Jahren sexuell belästigt zu haben. Eine von ihnen war damals erst 14 Jahre alt. Moore weist die Anschuldigungen als "abscheulich" zurück. "Wenn Ihr nicht an meinen Charakter glaubt, stimmt nicht für mich", sagte der 70-Jährige aus seiner Abschlusskundgebung am Montag (Ortszeit).