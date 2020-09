Die Berliner Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke).

Der Mietendeckel nimmt nach Einschätzung von Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher vielen Mietern die Sorge vor der nächsten Mieterhöhung. Das am Sonntag in Kraft getretene Gesetz bringe "das aus den Fugen geratene Mietniveau in Berlin wieder in eine Balance", betonte die Linken-Politikerin. "Auch wenn das Gesetz voraussichtlich gerichtlich überprüft wird, sind wir zuversichtlich."



Lompscher betonte, dass der Mietendeckel allein nicht ausreiche. Auch mehr bezahlbarer Neubau sei unverzichtbar.