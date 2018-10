Andrej Babis, der Ministerpräsident von Tschechien. Quelle: Michal Kamaryt/CTK/dpa

Die populistische ANO-Partei des Ministerpräsidenten und Multimilliardärs Andrej Babis hat die Kommunalwahl in Tschechien gewonnen. Die Partei wurde in fast allen größeren Städten stärkste Kraft. Die ANO erzielte landesweit 14,9 Prozent der Stimmen.



Bei der zeitgleichen Senatswahl zeichnet sich ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Bürgerdemokraten (ODS) ab. Die ODS überraschte dabei mit dem guten Ergebnis. In vielen Wahlkreisen wird es am nächsten Wochenende zu einer Stichwahl kommen.