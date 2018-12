Klar ist, dass alle Botschaften die Republikaner begünstigen sollten - speziell Donald Trump. Zitat aus einer Studie über die russischen Aktivitäten

"Klar ist, dass alle Botschaften die Republikaner begünstigen sollten - speziell Donald Trump", schreiben die Forscher. Russische Akteure hätten US-Nutzer der verschiedenen sozialen Netzwerke dabei in Interessensgruppen eingeteilt: Themen wie Waffengesetze und Migration seien beispielsweise gezielt an Konservative gerichtet worden, um sie so zur Wahl Trumps oder zur Konfrontation zu ermutigen.



Schwarze Wähler, Angehörige sexueller Minderheiten oder linksliberale Wähler sollten dagegen gezielt von der Wahl abgelenkt und abgehalten werden, schreiben die Autoren der Studie. So seien etwa Mitteilungen verbreitet worden, wonach ein Wahlboykott "der beste Weg" sei, um die Anliegen schwarzer US-Bürger voranzubringen. Ein von der IRA geschaffenes Onlinekonto mit dem Namen "Blacktivist" verbreitete Botschaften über Trumps Rivalin Hillary Clinton, die ihr unterstellten, kein wirkliches Interesse an den Afroamerikanern zu haben. "Keine Leben zählen für Hillary Clinton. Nur Stimmen zählen für Hillary Clinton", lautete eine der Botschaften. Damit wurde auf "Black Lives Matter" (Das Leben von Schwarzen zählt) angespielt, den Namen der Bewegung gegen Polizeigewalt.