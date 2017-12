Bei der indirekten Teilwahl zum Senat wurden am Sonntag 171 der 348 Sitze neu vergeben. Der Fraktionsvorsitzende von Emmanuel Macrons La République en Marche (Republik in Bewegung), François Patriat, rechnete am Sonntagnachmittag mit lediglich zwischen 20 und 30 Sitzen für die Regierungspartei. Bislang stellte La République en Marche 29 Senatoren.