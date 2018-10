Wahlen in Tschechien. Quelle: Kateøina Šulová/CTK/dpa

Die konservative Opposition geht gestärkt aus der Senatswahl in Tschechien hervor. Bei der Stichwahl gingen von den 25 noch zu vergebenden Sitzen 15 an die bürgerlichen Parteien.



Die Regierungsparteien erlebten ein Fiasko: Die populistische ANO von Ministerpräsident Andrej Babis siegte wider Erwarten nur in einem Wahlkreis. Die Sozialdemokraten (CSSD), der Juniorpartner in der Prager Minderheitsregierung, holten ebenfalls nur ein Mandat. Die Wahlbeteiligung lag nur bei 16 Prozent.