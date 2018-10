Andrej Babis, der Ministerpräsident von Tschechien. Quelle: Ondøej Deml/CTK/dpa

In der ersten Runde der Senatswahl in Tschechien liegt die populistische Partei ANO des Ministerpräsidenten und Multimilliardärs Andrej Babis knapp vorn. Nach den vorläufigen Zahlen der Statistikbehörde CSU aus mehr als der Hälfte der Wahlbezirke gewinnt sie einen Sitz direkt. Elf Kandidaten müssten demnach in die Stichwahl in einer Woche.



Dicht auf den Fersen folgen ihr demnach die oppositionellen Bürgerdemokraten (ODS), die mit zehn Kandidaten in der zweiten Runde rechnen können.