Tatsächlich hatten viele Experten betont, dass die Methoden von Trump nur in seinem speziellen Fall funktionieren konnten. Doch nun ist der radikale Ex-Richter im Süden des Landes mit der gleichen Strategie auf Erfolgskurs. Auch ihm scheinen die eigenen Anhänger jedes Fehlverhalten durchgehen zu lassen. Und ob Zufall oder nicht: Im direkten Vergleich der beiden Wahlkämpfe zeigen sich weitere verblüffende Ähnlichkeiten. In beiden Fällen war das gegnerische Lager finanziell deutlich besser ausgestattet. Das Team der Demokratin Hillary Clinton investierte etwa doppelt so viel wie das von Trump. In Alabama ist der Unterschied beim Budget noch größer - zugunsten des demokratischen Kandidaten Doug Jones. Aus Mangel an Spenden-Dollars setzte Moore, wie Trump 2016, auf einen sehr rohen Wahlkampf ohne wirklich erkennbaren Masterplan.