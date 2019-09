Ein Sendemast auf dem "Hohen Meißner". Archivbild

Beim Absturz einer Wartungsgondel an einem Sendeturm in Nordhessen sind der Polizei zufolge alle drei Insassen ums Leben gekommen. Demnach stürzte die Gondel an der Sendeanlage "Hoher Meißner" aus rund 50 Metern ab.



Laut Polizei habe das Amt für Arbeitsschutz und Sicherungstechnik des Regierungspräsidiums Kassel die Ermittlungen übernommen. Die Unglücksstelle sei abgesperrt worden. Die Ursache sowie die Frage, ob der Unfall mit den Wartungsarbeiten an dem Sender zusammenhängt, war zunächst unklar.