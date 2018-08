Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bereist Westafrika. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Mit mehr wirtschaftlichen Perspektiven für Afrika und Unterstützung bei Reformen will Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) den Migrationsdruck auf Deutschland und Europa mindern. Zu Beginn ihrer dreitägigen Westafrikareise wollte Merkel in Dakar Senegals Präsidenten Macky Sall treffen.



Danach ist ein Treffen mit Vertretern der Zivilgesellschaft geplant, um unter anderem über die Perspektiven für die Jugend zu sprechen. Am Donnerstag reist Merkel nach Ghana weiter, am Freitag nach Nigeria.