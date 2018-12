Die Gastfamilien erhalten laut Sarr umgerechnet etwa 300 Euro für einen Monat Unterkunft und Vollpension der Studenten. Der Durchschnittslohn lag im Senegal im zweiten Quartal 2018 bei rund 180 Euro. "Wir wollen in die Familien vor Ort investieren", sagt der 42-Jährige. Er und seine Kollegen könnten es sich erlauben, ohne Gehalt am DIAS zu unterrichten, weil sie alle einen festen Job an US-Universitäten hätten. Sie verbringen ihren Sommerurlaub im Senegal.



Sarr engagiert sich mit dem Studienprojekt in seiner alten Heimat. Für die senegalesischen Studenten ist die Teilnahme an den rund fünfwöchigen Seminaren kostenlos. Sie sollen die Möglichkeit haben, in Kontakt mit internationalen Studierenden zu kommen und englischsprachige Kurse zu belegen. Auf dem Lehrplan im Sommer 2018 stand etwa "Die Geschichte des Islams in Afrika".